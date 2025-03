Bolsas da Europa sobem e DAX renova máxima intradiária com otimismo sobre gastos na Alemanha

A proposta alemã foi aprovada por uma coalizão. A votação abre caminho para a análise do projeto pelo Bundesrat na sexta-feira, antes da sanção presidencial.

Segundo Jacob Falkencrone, chefe global de estratégia de investimentos do Saxo Bank, a perspectiva para a economia da zona do euro melhorou, especialmente porque outros países podem seguir o exemplo alemão. Ele destaca que empresas dos setores de defesa, infraestrutura e energia renovável devem se beneficiar do pacote.

"Já há muitas boas notícias precificadas e, claro, existem riscos de que o mercado tenha antecipado demais e muito cedo", observa Falkencrone. No entanto, ele ressalta que o plano fiscal ainda torna os ativos europeus atraentes.

Ainda em Frankfurt, as ações do Thyssenkrupp saltaram 12,3%. Além do efeito da aprovação da medida sobre orçamento, a empresa anunciou nesta terça a nomeação de Axel Hamann como diretor financeiro.

Os investidores também acompanham uma aguardada conversa telefônica entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, sobre um possível cessar-fogo na Ucrânia.

*Com informações da Dow Jones Newswires