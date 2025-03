Bolsas de NY recuam à espera de decisão de política monetária dos EUA

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 18, enquanto os investidores aguardavam sinais do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) sobre os próximos passos em relação aos cortes de juros. As ações relacionadas ao ouro acompanharam o avanço do metal precioso a novo recorde, enquanto as ações da Nvidia, Tesla e Alphabet, algumas das "Sete Magníficas", melhoraram das mínimas do dia, embora ainda tenham registrado perdas.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,62%, aos 41.581,31 pontos. O S&P 500 teve um recuo de 1,07%, terminando aos 5.614,66 pontos. Já o Nasdaq caiu 1,71%, aos 17.504,12 pontos. Os dados são preliminares.

A decisão sobre as taxas de juros está prevista para quarta-feira. As chances de um corte em março são praticamente nulas, com traders de futuros prevendo um alívio mais provável para junho, segundo o CME FedWatch.