Brasil bate recorde de abate de bovinos, frangos e suínos em 2024

"Numa comparação mensal entre os anos de 2024 e 2023, o mês de abril de 2024 apresentou a maior alta (+666,86 mil cabeças de suínos), superando os meses de janeiro, fevereiro, julho, setembro e outubro que também apresentaram variação positiva. No acumulado de 2024, as exportações de carne suína in natura alcançaram recordes na série histórica da Secex", observou o IBGE.

O aumento no abate foi puxado por elevações em 14 das 25 Unidades da Federação participantes da pesquisa. Os avanços mais expressivos ocorreram em: Paraná (+281,36 mil cabeças), Rio Grande do Sul (+189,56 mil cabeças), Minas Gerais (+149,62 mil cabeças), Mato Grosso do Sul (+64,29 mil cabeças), São Paulo (+50,87 mil cabeças) e Goiás (+5,51 mil cabeças). Na direção oposta, as principais quedas foram registradas em Mato Grosso (-24,35 mil cabeças) e Santa Catarina (-14,18 mil cabeças).

O Estado de Santa Catarina manteve a liderança no abate de suínos em 2024, com 29,1% do total nacional, seguido por Paraná (21,5%) e Rio Grande do Sul (17,1%).

No quarto trimestre de 2024, o abate de suínos somou 14,28 milhões de cabeças, aumento de 0,9% ante o quarto trimestre de 2023. Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, houve queda de 4,6%.