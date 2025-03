Dólar sobe ante real e no exterior antes de dado dos EUA e isenção de IR

Também é aguardado o ato de entrega do projeto que isenta rendas de até R$ 5 mil do Imposto de Renda pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos presidentes do Senado e da Câmara (11h30). O impacto dessa desoneração é estimado pelo governo em R$ 27 bilhões por ano, R$ 8 bilhões a menos do que o calculado inicialmente (R$ 35 bilhões).

O temor dos agentes financeiros é de que o governo não consiga equilibrar as contas e que a medida gere mais inflação, dificultando o trabalho do Banco Central no controle da inflação via política monetária. O Banco Central pode precisar manter juros elevados para conter preços, afetando crédito, investimentos e o PIB do País.