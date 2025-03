Dólar tem 6º pregão seguido de queda e fecha a R$ 5,67, com exterior e isenção do IR no radar

"Mas, por enquanto, o mercado parece operar com a tese de que não tem nada novo no fiscal e busca ativos mais baratos. Ninguém quer ir contra o movimento mais forte de entrada dos estrangeiros", afirma Borsoi.

Lá fora, o índice DXY - termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes - operava em leve queda no fim da tarde, ao redor dos 103,200 pontos, após ter avançado pela manhã. As taxas dos Treasuries e as bolsas americanas recuaram.

Investidores adotam postura cautelosa à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira, 19. É dado como certo que o banco central americano manterá a taxa básica na faixa entre 4,25% e 4,50%. As atenções se voltam às previsões dos dirigentes do Fed para juros e inflação, no chamado gráfico de pontos, e a alguma aceno no comunicado sobre os próximos passos da instituição.

Por aqui, o Comitê de Política Monetária (Copom) deve entregar também na quarta a prometida alta de 1 ponto porcentual da taxa Selic, para 14,25% ao ano. Eventuais menções sobre o impacto da desaceleração da atividade e da apreciação do real sobre a inflação serão vistas com lupa, uma vez que podem sugerir abreviamento do processo de aperto monetário.

O economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, afirma que o real e a bolsa doméstica se beneficiaram nos últimos dias de valorização das commodities, com destaque para o minério de ferro, após os recém-anunciados pacote de estímulos econômicos na China e na Europa.

"Com os mercados se ajustando, o Brasil continua sendo visto como um país subvalorizado, com ativos baratos", afirma Gala. "Na minha visão, o câmbio deveria estar abaixo de R$ 5,00. Se essa correção continuar, será um alívio para o Banco Central."