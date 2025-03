Fazenda diz não termer impacto de investimentos no Brasil com mudanças propostas no IR

"As estatísticas do Banco Central, em geral, agrupam na rubrica de dividendos os Juros Sobre Capital Próprio. Porque tecnicamente, do ponto de vista do direito societário, o JCP é um dividendo. Então as estatísticas do Banco Central apresentam número maior do que os dividendos que efetivamente estarão sujeitos à retenção nesse imposto", disse ele.

O secretário não citou qual o número estimado pela Fazenda, mas afirmou que, para as companhias abertas, a maior parte da distribuição se dá na forma de JCP.

De acordo com Pinto, o JCP, que é grande parte da remuneração que é paga para estrangeiros no Brasil, não se altera com a criação do imposto mínimo para alta renda.

Além disso, o estrangeiro vai ter direito à devolução, assim como os domiciliados no Brasil, em relação à tributação da alíquota pessoa jurídica. "Então, por exemplo, se a pessoa jurídica que pagou o dividendo tiver uma alíquota efetiva de 34%, toda a retenção que foi feita no estrangeiro vai ser devolvida a ela, porque a empresa já pagou 34% no nível de imposto de renda da pessoa jurídica", explicou.