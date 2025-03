GDPNow aponta aumento de estimativa para PIB dos EUA no 1º trimestre, diz Fed de Atlanta

No entanto, o Fed de Atlanta observou que, devido ao período de silêncio do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), a atualização do modelo que ajusta a previsão do GDPNow para o comércio exterior de ouro não foi considerada na análise de desta terça-feira.

"Essa versão ajustada do modelo será atualizada novamente após nossa primeira atualização programada pós-blackout, em 26 de março", informou o comunicado.