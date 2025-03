Há garantias jurídicas e políticas para ter compensação do projeto do IR, diz Fazenda

Ele disse ter recebido uma mensagem do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em que parabeniza o governo pela neutralidade do projeto.

Durigan também citou o discurso do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), no evento sobre a importância da neutralidade fiscal. "Eu acho que nós temos garantias jurídicas e políticas para que a gente tenha a devida compensação", disse.