Ibovespa tem pouco fôlego, mas sobe apesar de queda em Nova York e 4 altas seguidas

"O mercado quer saber qual será a lógica da compensação. Qual será o impacto, se será algo que terá impacto nas contas publicas ou se tratará apenas de uma medida populista", diz Ian Toro, especialista de renda variável da Melver.

A retomada das discussões sobre o Orçamento e medidas do governo devem desafiar o bom humor dos investidores, ao relembrarem os limites fiscais e os riscos gerados pelas tentativas do governo de recuperar capital político, acrescenta em nota Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria.

Ontem, o Ibovespa encerrou em alta de 1,46%, aos 130.833,96 pontos, atingindo os 131.313,48 pontos no pico desta segunda-feira. "Surfa uma alta desde o dia 13 quando subiu 1,43%, vindo de alta de 0,29%, quando entraram R$ 1,364 bilhão em capital estrangeiro", afirma Ian Toro, da Melver.

Entre as poucas divulgações de indicadores da agenda, estão o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) e a produção industrial americana. Quanto ao IGP-10, houve desaceleração a 0,04% em março, após a alta de 0,87% em fevereiro, abaixo do piso das projeções (0,07%). Em meio ao viés de baixa dos juros futuros, algumas ações mais sensíveis ao ciclo econômico avançam no Ibovespa.

Nos EUA, saíram dados de atividade que mostraram altas maiores do que as esperadas. As bolsas americanas caem de olho no crescimento econômico e no Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), que tende a manter o juro básico amanhã. Neste mesmo dia, o Comitê de Política Monetária (Copom) deve elevar a Selic em um ponto porcentual, para 14,25% ao ano. Em meio a dados de atividade ainda fortes e inflação elevada, é grande a expectativa pelo comunicado.

No campo corporativo, a Petrobras informou a presença de hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia de Santos, em poço exploratório no bloco Aram, localizado a 245 quilômetros da cidade de Santos (SP), em profundidade de 1.759 metros. As ações avançam levemente seguindo o petróleo.