Juros: taxas caem e indicam mercado em dúvida sobre chance de Selic chegar a 15%

Segundo ele, a curva de DIs precifica, além da alta de 1 ponto porcentual na reunião do Copom amanhã, aumentos de 0,48 ponto no encontro de maio, de 0,16 ponto no de junho e de 0,03 ponto em julho.

Marcos Iório, gestor dos fundos de crédito privado do Integral Group, afirmou que o Copom deve mostrar intenção de desacelerar o ritmo de alta da Selic, mas deixar a porta aberta em relação à trajetória da taxa nas próximas decisões caso precise tomar decisões mais duras à frente.

Para o gestor, ainda que a curva aponte chance de a Selic não chegar a 15%, há fatores que justificariam a taxa inclusive a níveis maiores - o Integral Group espera que ela alcance 15,50%, com alta de 0,75 ponto porcentual em maio e de 0,50 ponto porcentual posteriormente, além do avanço já esperado para 14,25% na decisão do Copom amanhã.

"O cenário ainda é feio quando se olha para a expectativa de inflação, a inflação corrente e para os índices de atividade ainda mistos. Vai ser muito direcionado pelos dados", afirmou.

A proposta do governo para isentar de Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil mensais teve pouco efeito nos juros futuros. "Era amplamente esperado e inicialmente parece que a contrapartida seria suficiente para pagar a isenção", disse Okuyama. "O que vai importar agora, mais do que o que foi apresentado inicialmente, é o que vai sair" após a tramitação no Congresso, acrescentou.

A taxa do contrato de DI para janeiro de 2026 caiu a 14,725%, de 14,740% no ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2027 diminuiu a 14,420%, de 14,470%, e a taxa para janeiro de 2029 recuou a 14,195%, de 14,286%.