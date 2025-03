Lucro líquido ajustado da Stone sobe 18,1% e atinge R$ 665,6 milhões no 4º tri de 2024

O lucro antes de impostos (EBT, na sigla em inglês) foi de R$ 778 milhões, alta de 22% em um ano.

O chamado take rate (comissão líquida) das transações de pagamentos entre as micro, pequenas e médias empresas teve alta de 0,12 ponto porcentual em um ano, para 2,55%. A receita total da Stone atingiu R$ 3,6 bilhões no trimestre, crescimento de 11% no mesmo intervalo de comparação.

A carteira de crédito cresceu quatro vezes em um ano, chegando a R$ 1,2 bilhão no final de 2024. O volume de depósitos cresceu 46% no mesmo período, para R$ 8,7 bilhões.