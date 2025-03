Lula: projeto do IR é neutro, não vai aumentar 1 centavo na carga tributária da União

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) é "neutro" e não vai gerar aumento de carga tributária. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 18, em cerimônia no Palácio do Planalto para o envio da proposta ao Congresso Nacional.

O texto isenta de cobrança do Imposto de Renda as pessoas que têm renda mensal de até R$ 5 mil.

"Este é um projeto neutro. Este projeto não vai aumentar um centavo na carga tributária da União", afirmou. "O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros que ganham acima de R$ 600 mil, acima de R$ 1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem Imposto de Renda."