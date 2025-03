Monitor da FGV aponta alta de 0,3% para o PIB em janeiro ante dezembro

"A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) segue apresentando forte crescimento, embora este esteja com tendência declinante desde o terceiro trimestre do ano passado. A desaceleração é disseminada, mas a construção destaca-se com redução de 0,8 p.p. de contribuição na taxa trimestral interanual finda em janeiro, em comparação a finda no terceiro trimestre de 2024", apontou o relatório do Monitor do PIB.

A exportação de bens e serviços registrou queda de 2,5% no trimestre até janeiro ante o mesmo período do ano anterior, influenciada pelo desempenho negativo dos produtos agropecuários e da extrativa mineral. Já a importação de bens e serviços aumentou 12,0% no período.

"Após atingir crescimento de 19,0% no trimestre móvel findo em novembro, a importação tem desacelerado. Embora esse enfraquecimento não seja explicado exclusivamente pelo desempenho da importação de bens intermediários, este é o principal responsável por essa evolução. No trimestre móvel findo em novembro este tipo de importação contribuiu com 9,2 p.p. para o crescimento de 19,0%, enquanto no trimestre findo em janeiro, a contribuição foi de 4,3 p.p. para o crescimento de 12,0%", explicou a FGV.

Em termos monetários, o PIB alcançou R$ 1,052 trilhão em janeiro, em valores correntes. A taxa de investimento da economia foi de 19,4% em janeiro.