Na contramão de NY, Ibovespa estende série de ganhos e retoma os 131 mil

Desde cedo, a demanda por JBS foi favorecida pelo acordo da empresa com a BNDESPar sobre a listagem da companhia em Nova York.

"A BNDESPar decidiu se abster de votar sobre a proposta de dupla listagem de ações da JBS nos Estados Unidos e no Brasil. O BNDES é detentor de 20% das ações da JBS e os investidores ficaram muito otimistas com a decisão de a empresa não ter votado contra", diz Matheus Lima, analista e sócio da Top Gain, acrescentando que as ações do frigorífico vinham em trajetória negativa desde dezembro.

No lado oposto do Ibovespa, CVC (-3,47%), B3 (-3,06%) e Vamos (-2,63%). O giro financeiro na sessão ficou em R$ 21,3 bilhões. Na semana, o Ibovespa sobe 1,95% e, no mês, ganha 7,06%. No ano, a valorização do índice é de 9,30%.

Em Londres e Nova York, o avanço das negociações de paz na Ucrânia, entre a Rússia e os Estados Unidos, prevaleceu sobre as tensões no Oriente Médio com a retomada de ataques de Israel ao Hamas. Em Nova York, o contrato do WTI para maio fechou em queda de 0,92%, a US$ 66,75 o barril, enquanto o Brent para mesmo mês, em Londres, recuou 0,71%, a US$ 70,56 por barril.

"Ibovespa operou hoje mais uma vez descolado do que se viu nos Estados Unidos, mas a terça-feira foi positiva também na Ásia e na Europa, onde houve a aprovação do pacote fiscal alemão, com aumento de gastos públicos que pode trazer efeitos favoráveis para o continente", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

Ele acrescenta que, em Nova York, houve cautela na véspera da decisão de juros nos EUA, em que o Federal Reserve pode trazer indicações cuidadosas com relação ao segundo semestre, intervalo para o qual o mercado tem mostrado expectativa quanto a possível corte da taxa de referência - que deve ser mantida na quarta-feira.