Ouro atinge recorde com tensões geopolíticas e enfraquecimento do dólar

O ouro fechou em um novo recorde histórico acima de US$ 3 mil por onça-troy nesta terça-feira, 18, impulsionado pelo enfraquecimento do dólar norte-americano e pela escalada das tensões no Oriente Médio. Para a XS.com, combinados com um conflito comercial crescente causado pelas políticas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, os investidores foram atraídos pelo metal dourado como um canal de investimento seguro.

O contrato de ouro para abril encerrou a sessão com alta de 1,15%, a US$ 3.040,8 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

De acordo com Linh Tran, da XS.com, o dólar está sob pressão devido a dados econômicos fracos e preocupações com o ritmo de crescimento dos EUA, além do aumento da dívida pública.