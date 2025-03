Para Arminio, Lula está certo em fala sobre comida

O economista e ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga disse nesta segunda-feira, 17, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha razão ao dizer para a população não comprar alimentos mais caros e buscar substituí-los por outros mais em conta.

Segundo Fraga, é assim que o mercado funciona, e a inflação dos alimentos flutua de acordo com os preços internacionais, com a taxa de câmbio e fatores climáticos. "É difícil mesmo", disse a jornalistas antes de uma aula magna no ImpaTech, curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa).

"O presidente Lula apanhou quando falou 'então não come, procura outro alimento'. Mas ele tem razão. O preço dos alimentos varia. Ele não está sendo muito feliz em algumas declarações, mas isso que ele falou está correto. É assim que o mercado funciona. Em tudo, e em alimentos também", disse.