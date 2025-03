Taxas futuras de juros têm viés de alta com dólar e taxas de Treasuries

Os juros futuros têm viés de alta na manhã desta terça-feira, 18,, em meio à alta do dólar e conforme os rendimentos dos Treasuries longos ganharam força e estão ao redor da estabilidade. Os curtos rondam os ajustes, apesar de o IGP-10 de março ter vindo abaixo do piso das estimativas. No radar estão os leilões de NTN-B e LFT (11h) e o anúncio do envio do projeto de lei de ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil ao Congresso (11h30).

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 14,755%, de 14,740% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia para 14,510%, de 14,470%, e o para janeiro de 2029 cedia para 14,360%, de 14,286% no ajuste de segunda-feira. O juro da T-note de 10 anos estava em 4,320% (de 4,319%). O dólar à vista subia 0,27%, a R$ 5,7020.