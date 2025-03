Alta do dólar é contida por leilões de linha antes de Fed e Copom

Em Nova York, a moeda americana e os retornos dos Treasuries avançam moderadamente com a espera também pela decisão de juros do Fed (15h), que poderá manter taxas inalteradas em 4,25% a 4,50% ao ano. As atenções estarão no gráfico de pontos e na entrevista coletiva do presidente do BC americano, Jerome Powell (15h30).

Os contratos futuros do petróleo reduziram perdas após notícia de que a Rússia lançou uma série de ataques com drones contra a Ucrânia, um dia depois de aceitar um acordo de cessar-fogo limitado. Já as Forças Armadas da Ucrânia atacaram uma instalação de energia da Rússia, na região de Kuban.