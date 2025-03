Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em baixa, após perdas pré-Fed em NY

Ontem, as bolsas de Nova York amargaram perdas de até 1,7%, interrompendo a recuperação dos dois pregões anteriores, com investidores demonstrando cautela antes do anúncio do Fed.

O índice japonês Nikkei caiu 0,25% em Tóquio nesta quarta, a 37.751,88 pontos, pressionado por ações de chips, enquanto os mercados chineses também recuaram - com quedas de 0,10% do Xangai Composto, a 3.426,43 pontos, e de 0,40% do Shenzhen Composto, a 2.114,13 pontos - e o Taiex registrou perda de 1,40% em Taiwan, a 21.960,83 pontos.

Driblando o tom negativo, o sul-coreano Kospi avançou 0,62% em Seul, a 2.628,62 pontos, e o Hang Seng teve ligeiro ganho de 0,12% em Hong Kong, a 24.771,14 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de três pregões positivos. O S&P/ASX 200 caiu 0,41% em Sydney, a 7.828,30 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires