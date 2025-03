Bolsas da Europa fecham sem direção única antes da decisão do Fed

As bolsas da Europa encerraram o pregão desta quarta-feira , 19, sem direção única, interrompendo uma sequência de três altas consecutivas. O foco dos investidores se deslocou dos gastos públicos da Alemanha para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), que será anunciada hoje.

Em Londres, o FTSE 100 registrou alta de 0,02%, fechando em 8.706,66 pontos. O DAX caiu 0,34% e fechou em 23.301,64 pontos. Já o CAC 40, em Paris, avançou 0,70%, encerrando o dia em 8.171,47 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,47%, para 13.417,40 pontos, enquanto o PSI 20, em Lisboa, teve queda de 0,33%, a 6.902,95 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve alta de 0,45%, fechando em 39.712,66 pontos. Os números ainda são preliminares.

A decisão do Fed manteve os investidores cautelosos ao longo do dia. O consenso do mercado é que o banco central dos EUA manterá os juros no patamar atual, mas as atenções estarão voltadas para o discurso do presidente da instituição, Jerome Powell, à luz das incertezas geradas pela política tarifária do governo Trump.