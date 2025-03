Bolsas de NY fecham em alta com decisão do Fed e expectativa de cortes de juros

"Os mercados ampliaram os ganhos depois que o Fed confirmou as expectativas ao manter os juros estáveis, mas surpreendeu ao reduzir o ritmo de venda de títulos", afirmou o especialista Paulo Trevisani.

O banco central norte-americano anunciou que, a partir do próximo mês, reduzirá o limite de resgates de títulos do Tesouro em sua carteira de US$ 25 bilhões para US$ 5 bilhões. Além disso, revisou para cima sua projeção de inflação e reduziu sua estimativa de crescimento econômico.

No mercado acionário, as ações da Boeing subiram 6,93% após o diretor financeiro da companhia afirmar que a queima de seu caixa deve diminuir. Já os papéis da Signet Jewelers avançaram mais de 17% depois que a diretora financeira Joan Hilson apresentou aos analistas um plano estratégico que prevê o fechamento, realocação e renovação de centenas de lojas.

A Alphabet recuperou as perdas da véspera e avançou 2%, com investidores ainda avaliando a maior aquisição da história da empresa. A compra da Wiz pelo Google pode acelerar a consolidação do setor de cibersegurança, impulsionando a aquisição de soluções pontuais por grandes players e aprofundando a adoção de abordagens baseadas em plataformas, segundo Shyam Patil, analista da Susquehanna.

*Com informações da Dow Jones Newswires