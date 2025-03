Cade arquiva processo que investigava suposto cartel de construtoras em Belo Monte

O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu, por unanimidade, arquivar o processo que investigava possível formação de cartel entre as empresas Andrade Gutierrez, Camargo Correa e Norberto Odebrecht nas licitações e obras relacionadas à Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A autarquia entendeu que não há provas suficientes de que as empresas atuaram de maneira anticompetitiva.

As construtoras eram investigadas desde 2016 por terem atuado em conjunto na licitação para a exploração da Usina. Após a dissolução do consórcio, teriam ainda, as três, prestado serviços para o Consórcio Norte Energia, que foi o vencedor do processo licitatório.

Segundo o conselheiro relator do processo no Cade, Victor Oliveira Fernandes, a formação de consórcio não precisa representar automaticamente prática anticompetitiva, dependendo do contexto.