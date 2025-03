CNI: Alta dos juros prejudica ritmo de crescimento da economia

Na avaliação da CNI, os primeiros dados de 2025 não são animadores, com a produção industrial estagnada em janeiro de 2025, frente a dezembro de 2024, depois de cair por três meses consecutivos entre outubro e dezembro do ano passado.

A entidade destaca ainda que a redução do preço internacional do petróleo e valorização do real são outros elementos favoráveis ao controle da inflação e que não poderiam ter sido desconsiderados pelo BC em sua decisão.

A CNI pontua ainda que é preciso aprofundar medidas que busquem conter os gastos públicos, para garantir o cumprimento da meta fiscal neste e nos próximos anos e estabilizar a dívida pública. "A busca pela sustentabilidade fiscal deve ser uma prioridade de todos os poderes públicos constituídos e de toda a sociedade brasileira. Sem o comprometimento de todos, o Brasil seguirá pecando pela baixa sintonia entre política monetária e política fiscal, o que sobrecarrega a Selic e o custo do crédito, variável-chave para viabilizar investimentos e sustentar ritmo mais vigoroso de crescimento econômico", defende o presidente da CNI.