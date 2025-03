Dólar acelera queda e passa a operar na casa de R$ 5,65 após Fed

O dólar à vista acentuou o ritmo de baixa no período da tarde desta quarta-feira, 19, e passou a operar na casa de R$ 5,65, após o anúncio da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Como esperado, o BC dos Estados Unidos manteve a taxa básica no nível entre 4,25% e 4,50%.

Em seu comunicado, o Fed afirma que houve aumento das incertezas em relação à economia e que está preparado para ajustar a política monetária se houver riscos ao cumprimento de seu duplo mandato - inflação na meta e pleno emprego.

No chamado gráfico de pontos, nove dirigentes do BC norte-americano projetam taxa de juros entre 3,75% e 4% no fim de 2025.