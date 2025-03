Faturamento do varejo cresce 8% em fevereiro ante 1 ano antes, diz IPV da HiPartners

O ticket médio geral, por sua vez, subiu 8,4%, com variações regionais e por tipo de estabelecimento. As lojas de shopping tiveram aumento de 10,2%, enquanto as de rua avançaram 8,0%.

O levantamento ainda destaca que o mês de fevereiro mostrou uma "retomada consistente", após janeiro ter sido marcado pela sazonalidade tradicional de desaceleração no varejo. "O desempenho do varejo reflete um cenário de ajustes e consolidação", disse o sócio da HiPartners, Eduardo Terra.

Em janeiro, o Varejo Restrito (que exclui veículos e materiais de construção) cresceu 3,1% na comparação anual, enquanto o Varejo Ampliado avançou 2,2%. Apesar disso, ajustes sazonais revelaram quedas moderadas no Varejo Restrito.

"O crescimento do Varejo Restrito e Ampliado na comparação anual mostra resiliência, mas as quedas sazonais indicam que desafios como a inflação de alimentos seguem pressionando categorias essenciais, como supermercados", afirmou Terra.

Por outro lado, o executivo destaca que as dinâmicas de consumo tem sido redesenhadas pela elevação do imposto de importação para 20% em compras de até US$ 50, vigente desde agosto de 2024 no âmbito do programa Remessa Conforme.

Dados da Receita Federal, levantados pela pesquisa, mostram queda de 45,9% no valor aduaneiro de remessas internacionais entre julho e agosto de 2024, com recuperação limitada nos meses seguintes. "A mudança tem direcionado consumidores para varejistas domésticos, fortalecendo o mercado interno", disse.