Haddad: Vou comentar Copom depois da ata

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou há pouco que irá comentar a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de aumentar a taxa Selic em 1 ponto porcentual nesta quarta-feira, 19, de 13,25% para 14,25% ao ano, apenas após a publicação da ata.

Haddad reiterou que o aumento em 1 pp já havia sido definido pelo guidance adotado pela autoridade monetária no final do ano passado, ainda durante a gestão de Roberto Campos Neto. Haddad disse ainda que o atual presidente do BC, Gabriel Galípolo, já havia confirmado que o guidance seria observado este ano.

A alta de 1 ponto também era esperada por unanimidade tanto entre as 44 instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast, quanto entre os participantes do relatório Focus. A curva de juros precificava uma elevação de 1 ponto porcentual na Selic no fim da tarde de hoje.