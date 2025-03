Japão: BoJ não aumentará as taxas de juros quando a economia estiver em más condições, diz Ueda

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse nesta quarta-feira, 19, que a autoridade monetária pode voltar a fazer novas elevações na taxa básica de juros à frente, caso a economia e os preços no país se comportem conforme as projeções do banco. Ele ressaltou que não deve haver novas elevações caso a economia do país esteja em más condições. Mas também afirmou que os juros podem ter de subir em ritmo mais rápido se os riscos de alta para a inflação se intensificarem.

Nesta quarta-feira, o BoJ optou por manter inalterada a taxa de juro em 0,50%. No encontro anterior, do dia 24 de janeiro, a autoridade monetária japonesa subiu a taxa de 0,25% para 0,50%.

Durante coletiva com jornalistas, Ueda destacou que as incertezas com a economia internacional permanecem altas, fazendo coro ao que a autoridade monetária japonesa já havia apresentado no comunicado que seguiu à decisão do juro.