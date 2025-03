Lactalis anuncia investimento de R$ 313 milhões em fábricas no Paraná

Presente no Paraná há quase 100 anos por meio da marca Batavo, cuja origem está ligada à imigração holandesa em Carambeí, a Lactalis já investiu mais de R$ 710 milhões no Estado na última década, de acordo com nota da empresa.

A companhia opera três fábricas no Paraná - em Carambeí, Londrina e Pato Branco -, e processa 600 milhões de litros de leite anualmente.