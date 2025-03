Lucro da Louis Dreyfus Company cai 28,3% e atinge US$ 866 milhões em 2024

As vendas líquidas do segmento de Cadeia de Valor diminuíram 2,6% ante o ano anterior, principalmente em virtude dos preços mais baixos para grãos e produtos oleaginosos, com exceção do óleo de palma. "A plataforma de Grãos e Oleaginosas enviou volumes maiores, especialmente de trigo e soja, impulsionados pela recuperação no tamanho das colheitas na Argentina", disse.

Enquanto isso, no segmento de Merchandising houve ganho de 6,6% nas vendas, com avanços do café e do arroz tanto em volumes embarcados quanto em preços médios. Entretanto, as vendas líquidas de algodão diminuíram, principalmente por causa dos preços médios mais baixos e da demanda reduzida. Para o açúcar, houve recuo com a queda nos preços médios e nos volumes.

Em relatório, a LDC destacou que avançou no trabalho de expansão de sua capacidade de processamento de oleaginosas nos EUA e no Canadá, investiu em instalações logísticas para apoiar às operações de Grãos & Oleaginosas na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, e iniciou a construção de um novo terminal de transbordo de açúcar, bem como um hub logístico para seus negócios de fertilizantes e algodão, no Brasil.

Além disso, a empresa ressaltou as aquisições estratégicas realizadas em 2024, entre elas a Companhia Cacique de Café Solúvel e a Namoi Cotton Limited, maior empresa de descaroçamento de algodão da Austrália.

Entre outras notícias, a companhia destacou o lançamento de sua primeira marca de sucos voltada para o consumidor, a Montebelo Brasil, na França, e o relançamento da marca de óleos comestíveis Vibhor, na Índia.