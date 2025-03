Lula: Brasil vai crescer outra vez acima de 3%

O presidente disse que o Brasil "não tem dono: o dono desse país é o povo brasileiro". "E quanto melhor estiver o povo, melhor estará este país", comentou.

O chefe do Executivo voltou a afirmar que muito dinheiro na mão de poucos fará com que o Brasil continue pobre. Porém, "se todo mundo tiver um pouco de dinheiro", o Brasil vai ser melhor". Nas promessas a serem feitas até 2026, Lula disse que o governo vai terminar a Transnordestina antes do fim de seu terceiro mandato.