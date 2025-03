Ouro atinge novo recorde histórico após aumento de compra por bancos centrais

Nos EUA, dados econômicos revelaram uma crescente apreensão dos consumidores sobre as políticas tarifárias do governo Trump. "O índice de incerteza da política econômica atingiu níveis não vistos desde a pandemia de 2020", aponta Stephanie Chan, da Insight Investment. O principal motivo, segundo ela, são as novas tarifas comerciais impostas contra parceiros como Canadá, México, Europa e China.

O ouro se manteve firme mesmo diante da valorização do dólar, uma tendência observada recentemente, e agora, os investidores voltam a atenção para a reunião do Fed, que provavelmente manterá as taxas inalteradas. No entanto, as sinalizações sobre possíveis cortes de juros serão cruciais.

"Taxas mais baixas tendem a favorecer o ouro, que não rende juros", destaca Emengarde Jabir, da Moodys.

* com informações da Dow Jones Newswires