Petróleo fecha em alta com tensões geopolíticas e ataques no Oriente Médio

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, 19, impulsionados pela cautela do mercado diante dos desdobramentos geopolíticos, incluindo os ataques realizados pela Rússia e pela Ucrânia, além do aumento das tensões no Oriente Médio, que impactam as negociações do petróleo.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para maio fechou em alta de 0,23% (US$ 0,16), a US$ 66,91 o barril, enquanto o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,31% (US$ 0,22), a US$ 70,78 o barril.

O mercado assimilava a notícia de que a Rússia lançou uma série de ataques com drones contra a Ucrânia, um dia depois de concordar com um cessar-fogo limitado. As Forças Armadas ucranianas realizaram um ataque em uma instalação de energia na região de Kuban, na madrugada desta quarta-feira.