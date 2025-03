Positivo: Lucro líquido soma R$ 14 milhões no 4º trimestre de 2024, queda de 92,7% em um ano

A receita líquida sofreu redução de 35,4% no último trimestre de 2024 ante igual intervalo de 2023, para R$ 1,046 bilhão. Já no indicador ano contra ano, a receita somou R$ 3,688 bilhões, queda de 6,1%.

O resultado financeiro da Positivo mostrou piora de 8,5% no período entre outubro e dezembro, para R$ 54,7 milhões negativos. Entretanto, o resultado financeiro consolidado de 2024 teve melhora de R$ 47 milhões contra 2023, para R$ 207,4 milhões negativos, com redução das despesas financeiras, apesar da maior despesa com variação cambial.

"No ano, reduzimos o endividamento líquido, bem como o custo da dívida. Temos executado um plano de liability management, que tem atuado na substituição de dívidas mais caras por operações com custos menores, além do alongamento dos vencimentos", explica a Positivo.

No encerramento de dezembro, o endividamento líquido da companhia estava em R$ 665,3 milhões, queda de 19,3% na comparação anual e recuo de 14% em relação ao trimestre anterior. O índice de alavancagem (endividamento líquido/Ebitda LTM) foi de 1,8 vez no período, ante 1,5 vez do trimestre imediatamente anterior e na comparação com um ano antes.