Projeção de déficit primário em 2025 passa de R$ 80 bi para R$ 75,088 bi no Prisma Fiscal

Um dos objetivos da nova regra fiscal é perseguir superávits primários, partindo de um resultado neutro em 2024. A proposta substituiu o teto de gastos, com regras mais flexíveis para as despesas do governo. Os gastos só poderão crescer em até 70% do aumento da receita, dentro do intervalo de 0,6% a 2,5% acima da inflação.

O Prisma deste mês praticamente manteve as previsões do mercado para as receitas federais em 2025, com as projeções partindo de R$ 2,848 trilhões e passando para R$ 2,849 trilhões. Para 2026, a projeção para a arrecadação avançou, passando de R$ 3,027 trilhões para R$ 3,040 trilhões.

A estimativa para a receita líquida do Governo Central em 2025 se manteve praticamente igual, em R$ 2,302 trilhões, enquanto para 2026 também variou para cima, de R$ 2,454 trilhões para R$ 2,457 trilhões.

Pelo lado do gasto, a projeção de despesas totais do Governo Central este ano caiu de R$ R$ 2,383 trilhões para R$ 2,380 trilhões. Para 2026, a estimativa ficou igual, em R$ 2,541 trilhões.

A mediana das projeções dos analistas do Prisma para a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) teve resultados distintos para cada ano. Para 2025, a estimativa passou de 80,74% do PIB em fevereiro para 80,73% do PIB no relatório divulgado nesta quarta-feira. Para 2026, a projeção passou de 84,90% para 84,89%, na mesma comparação.

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025 estimava que a DBGG chegasse a 77,9% do PIB neste ano. A expectativa era de que a dívida bruta alcançasse 79,1% do PIB em 2026 e 79,7% do PIB em 2027. No relatório de Projeções Fiscais divulgado em dezembro, contudo, o Tesouro estimou que, neste ano, a DBGG vai chegar em 79,7% e em 2026 em 81,7%, indo a 81,8% em 2027.