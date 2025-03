Projeto do IR envolve modelo que favorece equilíbrio fiscal sem afetar estímulos, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 19, que o projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda até R$ 5 mil e cria um imposto mínimo para alta renda envolve um modelo que favorece o equilíbrio fiscal sem afetar estímulos econômicos. Ele disse ainda que a matéria foi enviada com antecedência ao Legislativo e que o Congresso terá o "tempo dele" para apreciar a proposta.

"A gente avaliou que, como nós nos comprometemos com um projeto equilibrado do ponto de vista fiscal, nós entendemos que esse modelo acabou favorecendo o equilíbrio fiscal sem afetar os estímulos econômicos que nesse momento parecem ser importantes", disse Haddad.

O ministro foi questionado sobre as razões para terem sido retirados do imposto mínimo os produtos isentos do mercado financeiro. Questionado se essa mudança pode ser incluída pelo Congresso no projeto, Haddad reiterou que o debate está em aberto.