Tarifas devem empurrar crescimento dos EUA para baixo e elevar inflação, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, disse que o resultado de uma guerra comercial será crescimento dos Estados Unidos para baixo e inflação para cima. "Temos tarifas vindo. Não sabemos o quão grande serão. Algumas coisas não sabemos, mas sabemos que haverá tarifas e elas tendem a diminuir o crescimento e elevar a inflação em primeira instância", afirmou ele, durante coletiva de imprensa, no período da tarde desta quarta-feira, 19.

Powell afirmou que não descarta piora da inflação no longo prazo e que o Fed acompanha isso com "muito cuidado", mas que, por ora, as expectativas seguem bem ancoradas.

"Quando falamos de expectativas de inflação estarem bem ancoradas, estamos falando de expectativas de inflação a longo prazo, e elas realmente não mudaram muito", disse Powell. "Há uma mais elevada e as outras estão relativamente bem ancoradas", acrescentou.