Tarifas são o fator determinante na piora das expectativas nos EUA, diz presidente do Fed

Ele voltou a repetir que os dirigentes do Fed estão observando com atenção os dados sobre as expectativas para a inflação nos Estados Unidos.

De acordo com ele, 'separar sinais, dos barulhos' é um modo de dizer que há alta incerteza no ambiente. "Não estou descartando o aumento nas expectativas de inflação de curto prazo, mas não há nenhum relato de aumento nas expectativas de longo prazo", disse.

Também reforçou que é "muito difícil" provar cientificamente que a piora da inflação de bens nos EUA no início deste ano está atrelada às tarifas. Na visão do dirigente, haverá mais clareza nas perspectivas à frente, mas é "difícil" saber quando. "Além do barulho, pode haver leituras idiossincráticas, em diversas categorias, que em breve se reverterão", avaliou. "Eu acho que vamos saber, em alguns meses, se a alta da inflação de bens veio de tarifas, de onde veio isso, mas é outro caso desafiador", concluiu.

A decisão

O Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed manteve nesta quarta-feira inalterada a taxa dos Fed Funds na faixa entre 4,25% a 4,50% ao ano. Analistas consultados pelo Broadcast> (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) esperavam amplamente uma nova manutenção dos juros pelo BC americano na segunda reunião de política monetária de 2025.

As decisões tomadas nesta quarta pelos dirigentes do Fed não foram unânimes. O diretor do Fed, Christopher Waller, concordou na manutenção das taxas, mas votou pela continuidade da redução do balanço de ativos da autoridade monetária. O FOMC decidiu por reduzir o teto mensal de resgate de títulos do Tesouro de US$ 25 bilhões a US$ 5 bilhões em abril.