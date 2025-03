Visitas aos shoppings não se recuperaram totalmente desde a pandemia

Ele observou que o fluxo dos shoppings ainda não voltou ao que era mesmo com a inauguração de empreendimentos nesse período. Entre 2019 e 2024, a área total de shoppings no Brasil aumentou 8,3%, passando de 16,7 milhões de metros quadrados para 18,1 milhões de metros quadrados, o que significa mais de uma dezena de novos empreendimentos abertos. "Se tem novos shoppings, as visitas deveriam ter crescido. Se isso não aconteceu, é porque as pessoas estão fazendo outras coisas no seu tempo de lazer. Possivelmente, ficando mais dentro de casa", estimou.

Durante o debate, a Brain citou uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrando que, por lá, as famílias passavam, em média, 50 minutos do seu tempo de lazer dentro de casa até 2019. Com a chegada da pandemia, esse indicador passou a oscilar em torno dos 100 minutos e não recuou desde então. A fonte da pesquisa é a American Time Use Survey. "O esperado era o hábito voltar ao normal, mas elas permaneceram mais tempo de lazer dentro de casa", observou Araújo. No Brasil, não há uma pesquisa nos mesmos moldes, mas a percepção é similar.

O presidente da administradora Alqia, Frederico Youssef, admitiu que certos hábitos dos consumidores causaram redução no fluxo dos shopping centers, especialmente naqueles localizados em regiões de escritórios e naqueles que ficam em torno de estações de metrô. "Teve mudança no perfil do consumidor. Com o home office, segunda e sexta viraram dias de ficar em casa".

Youssef disse ainda que a piora do fluxo também tem influência da popularização dos streamings de vídeo, que tiraram uma parte do público que antes ia ao cinema e também enchiam as praças de alimentação e movimentavam as compras. "Antes tinham safras de filmes que preenchiam todas as salas. Hoje, tem mais filmes lançados diretamente no streaming, e a quantidade de produtos disponíveis para os cinemas diminuiu. Os cinemas dependem mais dos blockbusters", contou. Quando uma grande estreia não atrai o público esperado, há uma decepção, emendou.

Vendas nos shoppings cresceram desde a pandemia

Por outro lado, as vendas nos shoppings tiveram algum crescimento desde a pandemia. Em 2019, o setor movimentou R$ 192,8 bilhões, cifra que despencou para R$ 129 bilhões em 2020. Já em 2022, praticamente igualou os números pré-pandemia, chegando a R$ 191,8 bilhões. Já em 2024, fecharam em R$ 198,4 bilhões, conforme dados da Abrasce.