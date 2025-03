Vivara registra lucro líquido de R$ 299,4 milhões no 4º trimestre, alta de 91,9% ante 1 ano

A rede de joalherias Vivara encerrou o quarto trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 299,4 milhões, o que representa um crescimento de 91,9% ante o registrado no mesmo intervalo de 2024. No fechado do ano de 2024, o lucro líquido foi de R$ 653,393 milhões, alta de 71,4% ante o ano anterior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) totalizou R$ 338,584 milhões entre outubro e dezembro do ano passado, alta de 50,4% ante um ano. No acumulado de 2024, o Ebitda somou R$ 833,227 milhões, avanço de 42,5%.

O Ebitda ajustado, por sua vez, foi de R$ 300,649 no quarto trimestre e de R$ 657,532 milhões no ano, avanço de 50% e 37,1%, respectivamente.