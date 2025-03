Zona do euro: revisada para baixo, taxa anual do CPI desacelera a 2,3% em fevereiro

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro desacelerou para 2,3% em fevereiro, ante 2,5% em janeiro, segundo revisão divulgada nesta quarta-feira, 19, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado veio abaixo da estimativa preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de taxa de 2,4% em ambos os casos.

Na comparação mensal, o CPI do bloco subiu 0,4% em fevereiro, vindo também abaixo do consenso da FactSet, de alta de 0,5%.

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo de 2,6% em fevereiro ante igual mês do ano passado, perdendo força ante o avanço de 2,7% de janeiro. No confronto mensal, o núcleo do CPI aumentou 0,5%.