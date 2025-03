Alcolumbre anuncia votação do Orçamento de 2025 em sessão do Congresso e abre encaminhamentos

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), deu início ao período de votação do Orçamento de 2025 na sessão conjunta do Congresso Nacional, nesta quinta-feira, 20.

No entanto, ao abrir votação de forma simbólica, líderes partidários reivindicaram o direito ao encaminhamento dos votos.

Após uma consulta ao regimento, Alcolumbre admitiu que a reivindicação estava correta e concedeu a palavra aos líderes. Na sequência, deve ocorrer a votação da matéria.