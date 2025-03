Alcolumbre: É merecido que Parlamento seja ator importante na construção do Orçamento

"Nós fizemos isso com uma preocupação de que, caso não desse tempo de votar até o dia 25, teríamos um amparo jurídico e institucional para votar o Orçamento. Mas estamos votando hoje. Isso é uma resposta para aqueles que pensaram que nós estávamos prorrogando a composição da CMO por um prazo indeterminado", declarou.

Perguntado sobre o curto prazo entre a divulgação do relatório do Ploa e a votação da proposta, com pouca discussão entre os parlamentares, Alcolumbre limitou-se a dizer que "isso é matéria vencida".