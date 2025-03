Após sete pregões de queda, dólar fecha em alta em dia ruim para divisas emergentes

Com máxima a R$ 5,6814, o dólar à vista terminou o dia em alta de 0,49%, a R$ 5,6758.

Apesar do repique nesta quinta, a moeda ainda apresenta queda de 1,18% na semana, o que leva as perdas em março para 4,07%. No ano, o dólar já acumula desvalorização de 8,16%.

O economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, lembra que havia espaço para uma correção das divisas emergentes, que vem de uma onda forte de valorização amparada pela derrocada da tese do "excepcionalismo" norte-americano.

"Ontem, o real até se beneficiou do tom mais dovish do que se imaginava do Federal Reserve, com a redução das projeções de crescimento dos EUA e a fala de Jerome Powell", afirma Lima, em referência ao presidente do BC dos Estados Unidos. "Mas hoje vemos uma correção com risco de retração mais forte da economia dos EUA."

Lá fora, o índice DXY - termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas forte - chegou a superar a linha dos 104,000 pontos, com máxima aos 104,130 pontos. No fim da tarde, avançava cerca de 0,40%, na casa dos 103,800 pontos, graças a ganhos de 0,50% em relação ao euro.

Na quarta, Powell alertou para o ambiente de incerteza elevada em razão da política protecionista e imigratória de Trump. Dirigentes do Fed rebaixaram a projeção de crescimento deste ano de 2,1% para 1,7%.