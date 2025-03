BC da Turquia eleva taxa de juros em reunião não agendada após tombo recorde da lira

"Avaliando os riscos que esses desenvolvimentos podem representar para a perspectiva de inflação, medidas foram tomadas para apoiar a postura monetária rígida", disse o banco em um comunicado.

A postura política do banco será reforçada caso ocorra uma deterioração significativa e persistente na inflação, acrescentou o banco central. Medidas de liquidez cambial foram introduzidas para limitar a volatilidade do mercado, acrescentou.

A medida sugere que os formuladores de políticas ficaram assustados com a volatilidade do mercado e estão ansiosos para tranquilizar os investidores sobre seu comprometimento com a política econômica ortodoxa, de acordo com Liam Peach, economista sênior de mercados emergentes da Capital Economics. Fonte: Dow Jones Newswires