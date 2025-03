Bolsas da Europa fecham em queda após alerta de Lagarde sobre tarifas dos EUA

As bolsas europeias fecharam em baixa nesta quinta-feira, 20, atenuando as perdas registradas pela manhã, após a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertar que o aumento de tarifas dos EUA pode enfraquecer o crescimento econômico da zona do euro.

Em Londres, o FTSE 100 teve queda de 0,05%, fechando em 8.701,99 pontos. O DAX, de Frankfurt, caiu 1,18%, para 23.013,13 pontos. Já o CAC 40, em Paris, recuou 0,95%, encerrando o dia em 8.094,20 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,69%, para 13.315,40 pontos, enquanto o PSI 20, em Lisboa, recuou 0,61%, a 6.860,96 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve queda de 1,32%, fechando em 39.188,17 pontos. Os dados ainda são preliminares.

Durante discurso no Parlamento Europeu, Lagarde apresentou cálculos sobre os impactos das tarifas impostas pelos EUA sobre produtos da União Europeia, além das possíveis medidas retaliatórias do bloco, que podem desacelerar o crescimento econômico da zona do euro e pressionar a inflação.