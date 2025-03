Bolsas da Europa operam em baixa, com foco no BoE em meio a decisões de juros

Por Sergio Caldas

São Paulo, 20/03/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores monitoram decisões de política monetária, com foco no anúncio do Banco da Inglaterra (BoE).

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,51%, a 552,52 pontos.