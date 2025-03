Brava Energia tem prejuízo pró-forma de R$ 1,028 bi no no 4º trimestre de 2024

A Brava atribuiu as quedas na produção às paradas de produção em Atlanta e Papa Terra, que já foram retomadas e apresentam, no momento, "ótimo desempenho", inclusive com Atlanta em seu nível recorde graças ao novo sistema de produção inaugurado na virada do ano.

Papa-Terra, por sua vez, retomou a produção em dezembro de 2024 após parada programada e já registrou produção de 15 mil bbl/d em fevereiro de 2025.

Por isso, no total, a produção da Brava alcançou 73,9 mil boe/d em fevereiro, também ajudada por recorde no onshore. Trata-se de uma alta de 88% na produção diária ante o quarto trimestre e com "ramp-up em andamento", o que significa volumes ainda maiores à frente.

Preços de venda

O preço médio da venda de óleo no quatro trimestre de 2024 ficou em US$ 68,9 por barril, queda de 8,4% ante um ano atrás e, também, com relação aos três meses anteriores. No gás, esse preço ficou a US$ 6,9 por milhão de BTU, 20,6% abaixo do registrado no quarto trimestre de 2023 e 4,7% mais barato do que no terceiro trimestre.

Lifting Cost