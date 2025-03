Bunker One concentra operação latina no Brasil e visa fluxo maior de navios na Lagoa Mirim

"Esperamos elevação de cerca de 30% na comercialização de bunker quando a hidrovia estiver em pleno funcionamento", continua Ribeiro.

Como acontece no Brasil, a operacionalização das atividades de abastecimento nos outros países será executada pela Nova Offshore, empresa brasileira de navegação também subsidiária da Bunker One. A base operacional da Nova Offshore fica às margens da Baía de Guanabara, em Niterói (RJ). Há operação, também, em Sepetiba (RJ), Rio Grande (RS), e na área de fundeio do Porto do Itaqui (MA).

Uruguai

A Bunker One considera o porto de Montevidéu estratégico para o negócio. Às margens do rio da Prata, o porto é capaz de receber navios de grande porte e é central para o trânsito de cargas do Mercosul, embora tenha perdido relevância no abastecimento nos últimos anos.

A operação local é realizada com navios-tanque nas áreas de fundeio interna e externa do porto, além dos terminais do país. Também é oferecido o abastecimento de diesel marítimo por caminhões para embarcações atracadas.

Colômbia