Cyrela tem lucro líquido de R$ 497 milhões no 4º trimestre de 2024, salto de 100% em um ano

No trimestre, a margem bruta caiu 1,8 ponto porcentual, para 31,9%. A margem bruta ajustada (excluindo juros apropriados no custo) teve baixa de 2,1 p.p, indo a 33,4%. Segundo a companhia, a queda se deve à apuração dos resultados de empreendimentos com margem menor no trimestre. Já a margem líquida cresceu 5,3 p.p., para 19,8%.

As despesas comerciais atingiram R$ 188 milhões, expansão de 7%, enquanto as despesas gerais e administrativas foram de R$ 120 milhões, alta de 23%. As despesas com indenizações foram de R$ 10 milhões, recuo de 61%.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma receita de R$ 17 milhões, que foi 51% menor.

A Cyrela reportou geração de caixa de R$ 61 milhões. A dívida líquida ajustada no fim do trimestre era de R$ 985 milhões, um aumento de 13% em um ano.

No trimestre, a Cyrela escriturou 15 novos terrenos, dos quais 12 na cidade de São Paulo e três no Rio de Janeiro. O valor geral de vendas (VGV) potencial nesses terrenos é de R$ 7,2 bilhões (90% da companhia).

Em sua apresentação de resultados, a direção da Cyrela afirmou que atingiu marcas históricas em 2024 em termos operacionais e financeiros. "Apesar de um cenário macroeconômico desfavorável, marcado por deterioração das expectativas e nos preços dos ativos no segundo semestre, a companhia apresentou crescimento nos lançamentos, resiliência nas vendas e nas margens, além de geração de caixa", descreveu a administração.