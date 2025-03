Discurso de Lutnick a favor de ações da Tesla é alarmante, dizem historiadores

O discurso televisionado do Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, para que os investidores comprem ações da Tesla levou a mistura de interesses públicos e privados a um território sem precedentes.

Ao aparecer na noite de quarta-feira, 19, no canal Fox News, Lutnick pediu aos telespectadores que comprassem ações da empresa de carros elétricos, chamando o fundador Elon Musk de "a melhor pessoa em quem apostar" que ele já conheceu.

O professor da Universidade do Texas em Austin, Henry W. Brands, cujos livros narram as presidências dos EUA e a história econômica do país, disse que o episódio foi alarmante.